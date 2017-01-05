الموت يغيب النجم السوري رفيق سبيعي

توفى الفنان السوري رفيق سبيعي الخميس في دمشق، إثر ازمة صحية، عن عمر ناهز السادسة والثمانين في منزله بدمشق.

وولد النجم المعروف بشخصية “أبو صياح” في حي البزورية بدمشق في سوريا، تعرف على الحركة الفنية في مسارح دمشق ونواديها.

وكان ممثل ومطرب ومنولوجست منذ بداية خمسينات القرن الماضي، حيث صنع شخصية أبو صياح أو قبضاي الحارة الشامية بزيه الدمشقي الفلكلوري الأصيل، وهي الشخصية الأكثر شهرة له، وجسد مختلف الشخصيات في أعماله ولاحقاً في السينما والدراما السورية.

وبدأ سبيعي في سن مبكرة المشاركة في نوادي الكشافة وتمكن خلال هذه الفترة من إظهار مواهبه في الغناء والغزف والتمثيل.

وكانت بداية ظهوره في التلفزيون في مسلسل “مطعم السعادة” مع عدة فنانين منهم دريد لحام ونهاد قلعي وتوالت أعماله فيما بعد.