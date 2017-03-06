المواجهة مع الفرنسية حصلت ما مصير سعد لمجرد؟

لا تزال قضية النجم المغربي سعد لمجرد تشغل الرأي العام وتزداد تعقيداً مع الوقت رغم الامال الكثيرة التي كانت تضعها هيئة الدفاع حول إمكانية إطلاق سراحه قريباً.

ذكر موقع “هسبريس” المغربي نقلاً عن وسائل إعلام فرنسية أنه “بعد طول انتظار حصلت المواجهة بين لمجرد والفتاة الفرنسية لورا بريول في مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في باريس في حضور محامييه ايريك دوبون وعدد من المعجبين، في حين غاب والداه عن المحكمة.

وأشار الى أنه أعيد لمجرد إلى سجنه عقب هذه المواجهة، فيما غادرت بريول مبنى المحكمة ولم يتم تسريب أي معلومات عما دار خلال الجلسة.