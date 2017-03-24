المواجهة الكبرى اليوم...

تتّجه الأنظار مساءَ اليوم الى ملعب مزهر الرياضي حيث يحتضن مباراة القمة بين هومنتمن المتصدر والرياضي الوصيف الساعة (17.30) ضمن المرحلة السابعة عشرة لبطولة لبنان لكرة السلة.

وينتظر عشاق المستديرة البرتقالية هذه الموقعة بأهمية كبيرة فالفريق الأرمني يريد أن يضرب عدة عصافير بحجر واحد. فأوّلاً: يأمل الفوز لإحراز لقب الدوري المنتظم قبل الدخول الى منافسات «الفاينل ايت»، ثانياً يريد أن يحافظ على سجلّ خالٍِ من أية خسارة على أرضه وبين جمهوره، فالفريق لم يتلقَّ إلّا هزيمة واحدة هذا الموسم كانت أمام الرياضي في المنارة بنتيجة (66-73)، ثالثاً وأخيراً، فوزه سيكون بمثابة الثأر لخسارته الوحيدة هذا الموسم أمام بطل لبنان.

أما في لغة الأرقام فهومنتمن سجّل في مجموع مبارياته الـ16 حتى الآن 1502 نقطة بمعدل 93.9 في المباراة الواحدة ، كما تلقّت سلته 1227 نقطة بمعدل 87.9 في المباراة الواحدة. أما المباريات التي تخطّى فيها الفريق حاجز المئة نقطة فكانت: أمام ميروبا (114-68)، الحكمة (ذهاباً واياباً) (108-96)-(129-85)، والتضامن (112-92).

في المقابل يسعى بطل لبنان لتكرار فوزه بعد النتائج الجيدة التي أحرزها بقيادة المدرب احمد فران الذي تلقى خسارة واحدة منذ تسلّمه منصبه وكانت أمام المتحد (84-86)، فيما خسر سلفه المدرب الصربي سلوبودان سوبوتيتش مباراتين الأولى امام الشانفيل (70-83)، والثانية أمام اللويزة (71-77).

فالرياضي لم يذق ايضاً طعم الهزيمة على ارضه ويأمل أن يتخطى مستضيفه للتفرّغ لمباراة الحكمة، فحسابياً إذا أراد إحراز لقب الدوري المنتظم فعليه الفوز في المباراتين المتبقيتين شرط خسارة هومنتمن امام الشانفيل في المرحلة الاخيرة.

سجّل الرياضي في مجموعة مبارياته الـ16 حتى الآن 1447 نقطة بمعدل 90.1 في المباراة الواحدة، وتلقت سلته 1245 نقطة بمعدل 77.9 نقطة في المباراة الواحدة. أما المباريات التي تخطت حاجز المئة نقطة فكانت: امام التضامن (ذهاباً واياباً) (108-102)-(104-82)، ميروبا (106-75)، هوبس (100-73)، اللويزة (118-69)، والحكمة (109-79).

مجاعص: نريد تحقيق هدفين

تحدّث مدرّب نادي هومنتمن عن استعدادات فريقه لمباراته المرتقبة أمام الرياضي اليوم، قائلاً: «بعد عودتنا من دورة دبي الودّية، لعبنا مباراتين وأرحنا الفريق بعدها، ثم عاودنا التمارين الإثنين الفائت مع عودة هايك غيوقجيان إلى صفوف الفريق، وأتمنى أن يكون جاهزاً للقاء الغد».

وواصل: «المباراة ستكون جماهيرية بامتياز، فجمهور هومنتمن ينتظر هذا اللقاء بفارغ الصبر، وعلينا أن نحقّق هدفين: أوّلاً أن نخرج بلا خسارة على أرضنا، وثانياً أن نتصدّر مرحلتي الذهاب والإياب».

وأشاد مجاعص بنادي الرياضي، مُشيراً إلى أنّ «الفريق الأصفر يقدّم مستوياتٍ عالية، ونحن نهنّئه على فوزه ببطولة غرب آسيا، كما أننا نكنّ كامل الاحترام له. نأمل أن تكون المباراة جميلةً وجماهيرية، وأن يكون الاحترام متبادلاً بين الفريقين، كما اعتدنا، والأفضل يفوز في نهاية المطاف».

ولدى سؤاله عما إذا كان غياب وائل عرقجي بسبب الإصابة سيؤثر في أداء الفريق، أجاب مجاعص: «وائل «قلب كبير» في نادي الرياضي، خصوصاً في الآونة الأخيرة، إضافة إلى أنه قدّم أداءً لافتاً أيضاً مع المنتخب، هو يعطي طاقةً إضافيةً لفريقه، لكننا لاحظنا أنّ الرياضي بغياب عرقجي وإسماعيل أحمد وبرانكو سفتكوفيتش استطاع أن يقدّم فعالية كبيرة، لأنه فريق بطل بإمكانه أن يغطي ثغراته بسهولة… لهذا لن يضعف بغياب وائل بل إنّ الفرصة التي ستُعطى للاعبي الاحتياط ستزيد من قوّة الفريق لأنّهم جميعاً يمتلكون مستويات عالية».

وأضاف: «نحن في صدد إنتظار هوية اللاعب الذي سيواجهنا، ما بين برانكو وإدغار سوزا، لنعرف كيف سنتعامل مع المباراة بما أنّ لكل لاعب طريقة مختلفة باللعب، ما سيصعب مهمتنا أمامهم، لكننا سنكون جاهزين لكافة الاحتمالات».

فران: نسعى للصدارة

في المقابل، مدح مدرّب نادي الرياضي أحمد فران نظيره مدرّب هومنتمن جو مجاعص قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

وقال فران: «يقدّم هومنتمن بقيادة جو موسماً رائعاً ولم يخسر سوى مباراة واحدة وكانت أمامنا في المنارة».

وتابع: «لديّ احترام كبير تجاه الفريق البرتقالي. فرجال المدرّب مجاعص يقدّمون كرةً جميلة، وهم يحتلون صدارة الدوري، لكن نحن نريد الصدارة… صحيحٌ أنّ التعب يسيطرعلينا بعد مشاركتنا وفوزنا في بطولة غرب آسيا، لكننا سنلعب اليوم بكل ما نملكه».

وختم حديثه: «المواجهة هذا الموسم بين الرياضي وهومنتمن لها طعم خاص. نحن لم نخسر في المنارة وهم لم يخسروا في مزهر، لكنّ الرياضي هو الفريق الوحيد الذي استطاع هزيمة هومنتمن هذا الموسم».