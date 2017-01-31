المنشطات تقضي على مسيرة بطل اولمبياد سوتشي في الزلاجات الجماعية

أوقف الاتحاد الروسي للزلاجات الجماعية بطل اولمبياد سوتشي 2014 دميتري ترونينكوف أربعة أعوام بسبب المنشطات.
واستبعد الاتحاد الروسي للزلاجات الجماعية، ترونينكوف (32 عاما)، من المشاركة في جميع المنافسات الرياضية بعد ثبوت انتهاكه لقواعد مكافحة المنشطات.
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