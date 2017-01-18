المنتخب المجري إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة اليد بفوزه على السعودية

حسم المنتخب المجري تأهله إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة بفرنسا، بعدما تغلب على نظيره السعودي بنتيجة 37-24 في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة.

وحسم المنتخب المجري الشوط الأول لصالحه بنتيجة 17-10 ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني الذي انتهى بفوزه 20-14.

ورفع المنتخب المجري رصيده بهذا الفوز إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف ألمانيا وكرواتيا ، بينما مني المنتخب السعودي بالهزيمة الرابعة له ليظل قابعا في المركز السادس الأخير بدون نقاط.