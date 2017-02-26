بدأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جولته الآسيوية، إذ وصل الى أولى محطاته ماليزيا في زيارة رسمية.

وكان في استقبال الملك سلمان لدى وصوله مطار كوالالمبور الدولي، رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق، ووزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، وعدد من المسؤولين الماليزيين.

واستقبل الملك أيضاً سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا فهد بن عبدالله الرشيد، وأعضاء السفارة السعودية في كوالالمبور.

بعدها توجه خادم الحرمين الشريفين في موكب رسمي إلى مقر البرلمان الماليزي.

يشار إلى ان الملك سلمان هو ثالث ملوك السعودية الذين زاروا ماليزيا. وتطمح هذه الدولة، ذات الغالبية المسلمة، والتي تعد من النمور الآسيوية الاقتصادية، إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية مع المملكة.