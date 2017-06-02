الملك سلمان وولي عهد أبوظبي يبحثان مستجدات المنطفة

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي وصل إلى جدة، الجمعة، في زيارة إلى السعودية.

وبحث الملك سلمان والشيخ محمد بن زايد تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ومستجدات المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الشيخ محمد بن زايد بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو رأس، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة محمد سعيد الظاهري، ومدير شرطة منطقة مكة اللواء سعيد بن سالم القرني، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة المهندس عبدالله بن مسعد الريمي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.