الملك سلمان والسيسي: لحل سياسي ينهي مأساة الشعب السوري

اتهمت السعودية والأردن، إيران، بإشعال الفتن والطائفية ودعم الإرهاب وعبر البلدان عن قلقهما البالغ إزاء تدخلات طهران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وفي بيان مشترك صدر بختام الزيارة الرسمية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، للأردن، التي استمرت يومين، أكد الجانبان أهمية إيجاد حل سياسي لازمات المنطقة.

وفي ما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الجانبان “أهمية إيجاد حل سياسي ينهي مأساة الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا، ومؤسساتها وفقاً لبيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2254 كما شدد البيان الختامي على وحدة اليمن، ودعم حكومته الشرعية، وإيجاد حل سياسي للأزمة، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216) وشددا على دعمهما للجهود الدولية لمحاربة التطرف والإرهاب.

من جهة ثانية، عقد الملك سلمان لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمّة العربيّة. وأعلن المتحدّث باسم الرئاسة المصريّة أن الرئيس السيسي رحّب بدعوة وجّهها الملك سلمان له لزيارة السعودية، فيما وعد العاهل السعودي بزيارة مصر في القريب العاجل.

وكان العاهل السعودي أعلن أن بلاده تدعم التوصّل إلى تسوية سياسيّة للصراع السوري المستمرّ منذ 6 سنوات، تستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال في كلمة قصيرة: “ما زال الشعب السوري الشقيق يتعرّض للقتل والتشريد، ما يتطلّب إيجاد حلّ سياسي يُنهي هذه المأساة ويُحافظ على وحدة سوريا ومؤسّساتها، وفقاً لإعلان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254”.

بدوره، قال الرئيس المصري إنّ “الإرهاب بات يُمثّل خطراً على المنطقة والدول ومقدراتها”، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل مواجهة الأخطار والتصدّي للتحدّيات لتعزيز الأمن القومي العربي.

وأكّد ضرورة التصدّي للفكر المتطرّف، من خلال نشر وإعلاء قيم الدين السمحة وتطوير التعليم وإنشاء منظومة فكريّة متكاملة.

واعتبر السيسي أن الشعب السوري يعيش مأساة متواصلة، وهو يُواجه تحدّيات في سبيل تلبية تطلّعاته المشروعة نحو الحرّية والحياة الكريمة والعدل في ظلّ انتشار الإرهاب.

وشدّد على أنّ الحلّ السياسي هو الحلّ الوحيد للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد والسبيل الوحيد لتحقيق تطلّعات الشعب السوري، لافتاً إلى أن مصر متمسّكة بالحلّ السياسي التفاوضي وتدعم المحادثات السوريّة.