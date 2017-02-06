الملكة اليزابيث تحتفل بيوبيلها الياقوتي

في ذكرى مرور 65 عاما على اعتلائها عرش بريطانيا احتفلت الملكة إليزابيث باليوبيل الياقوتي اليوم الاثنين، لتصبح أطول الملوك الأحياء جلوسا على العرش.

وعندما تخطت الرقم القياسي لجدتها الكبرى الملكة فيكتوريا التي جلست على العرش لمدة 63 عاما قالت الملكة إليزابيث إن هذا أمرا لم تكن تطمح إليه وقال قصر بكنغهام إنها ستمضي هذا اليوم كالمعتاد في مقر إقامتها في ساندرينجهام بشرق انكلترا.

إلا أن مكتب الملكة نشر صورة لها تعود لعام 2014 وهي ترتدي مجموعة من المجوهرات من الياقوت الأزرق قدمها لها والدها الملك جورج السادس كهدية زواجها في 1947.

ولم تحتفل الملكة (90 عاما) علنا باليوبيل الياقوتي إلا أن المدفعية الملكية أطلقت 41 طلقة في متنزه بوسط لندن احتفالا بالمناسبة.