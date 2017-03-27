الملاريا أودت بحياة 150 شخصا في زيمبابوي بعد امطار غزيرة

أدى انتشار الملاريا إلى وفاة 150 شخصا في زيمبابوي خلال الشهرين الماضيين، وسجلت 90 ألف حالة إصابة تقريبا، حسبما صرح مدير مكافحة الملاريا في وزارة الصحة جوزف مبيريكوناشي، وعزى السبب في ذلك الى الامطار الغزيرة.

وصرح اليوم ل”وكالة الصحافة الفرنسية”: “شهدنا زيادة حالات الملاريا بسبب تساقط الامطار الغزيرة هذا العام ما أدى الى زيادة توالد الناموس”.

وقال: “ان 151 شخصا توفوا وأنه تم تسجيل 89216 حالة ملاريا خلال الشهرين الماضيين بعد تساقط امطار غزيرة تسببت كذلك بفيضانات قاتلة”.

ولفت الى أنه “على رغم أن ارتفاع حالات الاصابة بالملاريا كان متوقعا بعد هطول الامطار، فربما كان السبب في بعض الوفيات التأخر في الحصول على الرعاية الطبية”.

أضاف: “الوفيات سببها تعذر الوصول الى المرافق الصحية” ولا سيما في المنطقة الجنوبية التي كانت الأكثر تضررا.

وهطلت امطار غزيرة على البلد الواقع في افريقيا الجنوبية من كانون الاول الى نهاية شباط ما أدى الى مقتل 246 شخصا وتشريد هاء 2000 اخرين على الاقل من منازلهم، فيما لحقت الاضرار بالمنازل والمدارس وفاضت العديد من السدود.

واصدرت الحكومة مناشدة للحصول على المساعدة الدولية.