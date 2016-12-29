المكتب السياسي لـ”المستقبل” ينوه بخطاب الحريري: التوافق ممر إلزامي لقانون الانتخاب

التطورات الإيجابية التي واكبت تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري والثقة النيابية التي نالتها تحت عنوان “استعادة الثقة، بحثها المكتب السياسي لـ”تيار المستقبل”، خلال اجتماعه الدوري في بيت الوسط برئاسة نائب الرئيس باسم السبع.

المكتب السياسي الذي هنأ اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا بالميلاد ورأس السنة، نوه بالخطاب المسؤول والواقعي للرئيس الحريري، بعد إعلان مرسوم تشكيل الحكومة، وقبل وبعد جلسات مناقشة البيان الوزاري، وما تضمنه من خارطة طريق عنوانها التفاؤل والتعاون والتضامن، من أجل إعادة الأمل للبنانيين، وتأمين كل مستلزمات النهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي، وإنجاز الموازنة العامة والتعيينات الإدارية ومحاربة الفساد، والمحافظة على الاستقرار الأمني، وتحييد لبنان عن التداعيات السلبية لأزمات المنطقة، والتأكيد على أن التوافق هو الممر الإلزامي لإنجاز قانون جديد للانتخابات، يراعي كل الهواجس، ويؤمن إجراء الاستحقاق النيابي في مواعيده المحددة.

وإذ جدد التأكيد على الثقة بقيادة الرئيس الحريري، رأى المكتب السياسي أن كل المزايدات التي تتناول هذا الدور، لا تعدو كونها صراخ العاجز الذي يساوي صفراً مكعباً في خانة نجاح الرئيس الحريري، في نقل البلاد إلى مرحلة جديدة من الوفاق الوطني، لا مكان فيها لأصوات النشاز، بل لأصوات العقل التي تنشد الوحدة الوطنية، وتبحث عن المساحات المشتركة، وتؤكد على سيادة الدولة وسلطة القانون، وتنادي بالحوار للمزيد من مد جسور الثقة بين كل اللبنانيين.

وأعلن المكتب السياسي عن إجراء انتخابات مكاتب المنسقيات والقطاعات والمصالح وفروع القطاعات على مرحلتين، الأولى للمنسقيات في 22 كانون الثاني المقبل، والثانية للقطاعات والمصالح في 29 منه، وذلك بعد أن أقر نظام الجمعيات العامة، وحدد أعداد أعضاء المكاتب، وفقاً للأحجام التنظيمية.

المكتب السياسي توقف عند الذكرى الثالثة لاستشهاد الوزير محمد شطح، معتبرا أن الشهيد الغائب اليوم بجسده حاضرٌ بقوة في هذه اللحظات السياسية الوفاقية التي كان من المهندسين لها.

كما توقف عند النكبة السورية التي تتوالى فصولها المروعة في ظل تمادي نظام الأسد في إجرامه المسنود إيرانياً وروسياً، مشيرا الى أن مشروع تقسيم سوريا سيرتد على أصحابه.

ورأى المكتب السياسي أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملان مسؤولية التواطؤ على تدمير سوريا وتقسيمها وقتل شعبها وتشريده.

ورحب المكتب السياسي بصدور قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يطالب العدو الإسرائيلي بوقف بناء المستوطنات.