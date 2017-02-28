المكتب الإعلامي: الاخبار عن نية الرئيس السنيورة شراء قصر قريطم مزورة ولا أساس لها

صدر عن المكتب الإعلامي الرئيس فؤاد السنيورة البيان التالي:

تداولت بعض وسائل الإعلام مؤخرًا أخبارًا ملفقة جملة وتفصيلا تتحدث عن ثروة الرئيس فؤاد السنيورة وعن نيته في شراء قصر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتفاوضه بهذا الشأن.

​إن هذه الأخبار المزورة المختلقة؛ لا أساس لها من الصحة؛ ولا تمت إلى الحقيقة بصلة؛ ولا ينتجها إلا خيال جموح وعقل مريض بالكيد والحقد، ويعمل على إيقاع الأذى و تسميم الأجواء.

ويتمنى الرئيس السنيورة على وسائل الإعلام ، بهذه المناسبة ـ تقصي الأخبار من مصادرها والتحري عن دقتها قبل نشره.