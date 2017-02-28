المكتب الإعلامي: الاخبار عن نية الرئيس السنيورة شراء قصر قريطم مزورة ولا أساس لها

صدر عن المكتب الإعلامي الرئيس فؤاد السنيورة البيان التالي:
تداولت بعض وسائل الإعلام مؤخرًا أخبارًا ملفقة جملة وتفصيلا تتحدث عن ثروة الرئيس فؤاد السنيورة وعن نيته في شراء قصر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتفاوضه بهذا الشأن.
إن هذه الأخبار المزورة المختلقة؛ لا أساس لها من الصحة؛ ولا تمت إلى الحقيقة بصلة؛ ولا ينتجها إلا خيال جموح وعقل مريض بالكيد والحقد، ويعمل على إيقاع الأذى و تسميم الأجواء.
ويتمنى الرئيس السنيورة على وسائل الإعلام ، بهذه المناسبة ـ تقصي الأخبار من مصادرها والتحري عن دقتها قبل نشره.
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