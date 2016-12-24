المقاصد: لوضع حد للبرامج التي تمس الأديان السماوية

أعربت جمعية “المقاصد الخيرية الاسلامية” في بيروت عن ألمها “للاساءة الى النبي محمد، التي وردت في برنامج بثته إحدى وسائل الإعلام المرئية في لبنان”.

واعتبرت في بيان أن “الإساءة هي ناتجة عن قلة تقدير المذيعة، لنتيجة الاستخفاف بالامور الحساسة في المجتمع، خاصة الدينية منها، في هذه الايام، من جهة، ومن جهة أخرى عدم الاكتراث من قبل القيمين على المحطة، الى اي مدى تذهب هذه المذيعة بإهانة أو إذاعة الإهانات لأفضل البشر عندنا، وهي مولودة في ديننا الطاهر”.

ودعت وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام الى “أخذ الإجراءات بحق المحطة، وايقاف هذه البرامج التي تقدمها المذيعة المعنية، ومعاقبة المذيعة تأنيبا لهذه الإهانة مهما كانت الأسباب”.

وطالبت الدولة اللبنانية بـ “وضع حد لاثارة هذه المواضيع، التي تمس بالاديان السماوية، لمنع الازدراء بها ورموزها ومقدساتها، ووضع ضوابط لوسائل الاعلام وحرياتها، حتى لا يكون هناك سبب لتحريض البشر بعضهم على بعض”.

واكدت أن “الاستهزاء والازدراء بأي دين، أمر مرفوض ومعيب في الإسلام، كما يدينه العقل السليم والفطرة الإنسانية، ولا تختلف الإهانة بمجرد اعتذار دون إجراء تأديبي، فالاعتذار بديهي وقبوله يأتي من أخلاق سامية وأدا لأي فتنة، قد تنتج عن هذا الحدث”.