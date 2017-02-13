المقاتلات تستهدف البغدادي في العراق ومصيره لا يزال مجهولاً

اعلن مصدر عسكري ان المدعو موفق مصطفى الكرموش الذي يعدّ وزير المالية في تنظيم “الدولة الاسلامية” قتل مع عدد اخر من عناصر التنظيم الارهابي نتيجة غارة لطيران التحالف الدولي في مدينة القائم القريبة من الحدود السورية.

واعلن الجيش العراقي إن قواته الجوية نفذت غارة على منزل في القائم غرب العراق يُعتقد أن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي يجتمع فيه مع قادة آخرين بالتنظيم.

ونشر البيان أسماء 13 من قادة التنظيم قال إنهم قتلوا في الغارة الجوية، لكن القائمة لم تشمل البغدادي. وذكرت مصادر اخرى ان البغدادي اصيب ونقل الى سوريا.

من جهته، قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، إن البرلمان فتح الباب لتشكيل مفوضية انتخابات جديدة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي أنه ليس لدى مجلس النواب نية إطلاقا، لتأخير أي عملية متعلقة بالتشريعات الانتخابية.

وقال الجبوري في بيان له ان “البرلمان سيأخذ بنظر الاعتبار جميع المطالب المشروعة التي ينادي بها المتظاهرون وفق الدستور والصلاحيات وهو ماضي في محاسبة المقصرين لحين تحسن واقع البلاد وتحقيق الاستقرار فيه”.

وبين أن “مفوضية الانتخابات من بين ما يتم مناقشة اعمالهم وتحديد موعد الاستجواب لهم واختيار المفوضية وفق التحديدات الزمنية”.