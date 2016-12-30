المفتي دريان والقائم باعمال السفارة السعودية في لبنان في دعاء صلاة الجمعة في مسجد الامام علي بن ابي طالب في الطريق الجديدة

ادي مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة الجمعة في مسجد الامام علي بن ابي طالب في الطريق الجديدة بحضور القائم باعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري واركان السفارة ورئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت امين الداعوق والمدير العام لدار الايتام الاسلامية الدكتور خالد قباني والمدير العام لصندوق الزكاة في لبنان الشيخ زهير كبي والقاضي الشيخ خلدون عريمط ولفيف من العلماء.

والقى امين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ امين الكردي خطبة الجمعة اكد فيها على وحدة المسلمين واتباع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وضرورة التكتاف لمواجهة التحديات من قضية فلسطين المركزية وبلاد الشام والاخطار كافة التي تتهدد بلاد الحرمين الشرفين وضرورة ان تجتمع الامة على وحدة الرؤية لمواجهة هذه الاعاصير الداهمة.

اضاف: ان دار الفتوى اليوم هي مدماك صلب من مداميك الدفاع عن الحق وقضايا المسلمين لتعطي نموذج العزة بالتمسك باصول الشريعة السمحاء على النهج الوسطي الجامع.