المفتي دريان: كرامي كان رائدا من رواد الوحدة الوطنية

أجرى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالا بالوزير السابق فيصل كرامي، مواسيا ومستذكرا مزايا الرئيس الشهيد رشيد كرامي في ذكرى استشهاده، وقدم له ولعائلته التعازي.

واكد المفتي دريان “ان الرئيس الشهيد كان رائدا من رواد الوحدة الوطنية ومميزا في مواقفه الوطنية والعربية والإسلامية الذي ضحى من أجلها لإنقاذ لبنان وتعزيز عيشه المشترك”.

من جهة ثانية، استقبل مفتي الجمهورية رئيس تحرير جريدة “اللواء” صلاح سلام على رأس وفد من أسرة التحرير الذين قدموا له التهاني بشهر رمضان المبارك، وكانت مناسبة جرى فيها البحث في الأوضاع العامة والشؤون الإسلامية والوطنية.