المغرب تضرب موعداً مع مصر في نهائي بطولة كرة السلة العربية

تمكن المنتخب المغربي لكرة السلة من تخطي منافسه المنتخب السعودي بنتيجة 81-71 وبفارق 10 نقاط في المباراة التي اقيمت على ارض صالة كرة السلة في ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور نصف النهائي خلال فعاليات البطولة العربية للمنتخبات للرجال رقم 22، التي تستضيفها مصر ليضرب موعداً في النهائي مع صاحب الضيافة على لقب البطولة نهار الأحد.
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