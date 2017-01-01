المعلم: وقف القتال في سوريا يعد خطوة تمهيدية للحوار

Syria's Foreign Minister Walid al-Moualem speaks during a joint news conference with his Iraqi counterpart Hoshyar Zebari in Baghdad May 26, 2013. Syria's government will "in principle" attend multilateral talks planned for June in Geneva and believes the conference will be an opportunity to resolve the country's conflict, Moualem said on Sunday. REUTERS/Hadi Mizban /Pool (IRAQ - Tags: POLITICS)
أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن “وقف القتال في سوريا يعد خطوة تمهيدية للحوار السوري- السوري بدون تدخل خارجي”، مشدداً على “ضرورة عزل المجموعات المسلحة نفسها عن إرهابيي “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” الارهابي”.
وأشار الى أن “تحرير حلب من الإرهابيين هو انتصار مشترك”.
وقدر “دعم إيران لبلاده في مختلف المجالات”، مشدداً على “أهمية ونجاح التنسيق والتشاور المشترك السوري والإيراني والروسي في تحقيق انتصار حلب وتحقيق الانتصارات في كامل ربوع سوريا”.
بري يطرح السلة المتكامل كحل.. وينتقد المعطلين
3 سيارات إسعاف هبة من الشعب الياباني الى الصليب الأحمر
مايكل جاكسون يتصدر “قائمة الموتى” للأعلى تحقيقا للأرباح
انطلاق عملية استعادة الشرقاط في الموصل.. وأوباما متفائل
غوارديولا يحسب تكلفة فاتورة إهدار ركلات الجزاء
Powered By Future Television s.a.l