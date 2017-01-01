المعلم: وقف القتال في سوريا يعد خطوة تمهيدية للحوار

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن “وقف القتال في سوريا يعد خطوة تمهيدية للحوار السوري- السوري بدون تدخل خارجي”، مشدداً على “ضرورة عزل المجموعات المسلحة نفسها عن إرهابيي “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش” الارهابي”.

وأشار الى أن “تحرير حلب من الإرهابيين هو انتصار مشترك”.

وقدر “دعم إيران لبلاده في مختلف المجالات”، مشدداً على “أهمية ونجاح التنسيق والتشاور المشترك السوري والإيراني والروسي في تحقيق انتصار حلب وتحقيق الانتصارات في كامل ربوع سوريا”.