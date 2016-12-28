المعارض السورية: ندعم أي جهود لحقن دماء السوريين عبر هدنة شاملة

قالت الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية، الأربعاء، إنها لم تتلقَ دعوة لأي مؤتمر بشأن الأزمة في سوريا.

ووفق بيان نقلته “رويترز”، فإن رياض حجاب، منسق الهيئة، قال إن أي مفاوضات يجب أن تركز على خطوات لبناء الثقة لخلق أجواء مناسبة لمناقشة الانتقال السياسي.

وأضاف حجاب: “المفاوضات بشأن الانتقال السياسي يجب أن تجرى في جنيف تحت مظلة الأمم المتحدة”.

وشدد على أن “هناك حاجة لأجندة واضحة لأي محادثات كي يتسنى للأطراف الرئيسية تحديد مواقفها”.

وحثّ حجاب جماعات المعارضة لاتخاذ موقف إيجابي للتعاون مع الجهود الإقليمية المخلصة للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

ورحب بالتغيرات في مواقف بعض القوى الدولية من دون أن يحددها.

وأعلنت الهيئة العليا دعمها “أي جهود لحقن دماء السوريين” من خلال هدنة في كل أنحاء سوريا.