المعارضة السورية: ننفي قبولنا الأسد بهيئة الحكم الانتقالي

أعلنت المعارضة في مؤتمر لها أن المبدأ الذي قامت عليه الثورة في سوريا لم ولن يقبل دوراً لبشار الأسد في الفترة الانتقالية.

وكان مصدر دبلوماسي قد أفاد أن المعارضة السورية قد أعلنت تمسكها بإلغاء منصب الرئاسة في فترة الحكم الانتقالي.

وأضاف المصدر أيضاً أن المعارضة قبلت بوجود رئيس النظام السوري بشار الأسد عضواً بهيئة الحكم الانتقالي لكن ليس كرئيس.

وأكدت المعارضة أنها لن تقبل بأي دور للأسد لا في الفترة الانتقالية، ولا بمستقبل سوريا. وأضافت المعارضة أن الطرف الآخر -النظام السوري- ليس ملتزماً بأهداف العملية السياسية.