المطالبة بتفعيل اللجنة المشتركة الفلسطينية وانهاء ملف المطلوبين

استكملت اللجنة المكلفة من القيادة السياسية الفلسطينية المنبثقة عن اجتماع السفارة الفلسطينية، جولاتها على فعاليات صيدا.

واستهلت الجولة بلقاء مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان الذي شدد على ضرورة الانتقال الى لغة الحوار وتفعيل اللجنة المشتركة الفلسطينيين والمسؤولين في الدولة اللبنانية لإيجاد الحلول لكل الملفات العالقة بين المخيم والدولة وفي مقدمها ملف المطلوبين.

من ثم انتقل الوفد الى مبنى بلدية صيدا حيث التقى رئيس البلدية محمد السعودي وتركز البحث على ملف المطلوبين.

وردا على سؤال حول وضع المطلوبين للدولة اللبنانيه قال قائد الامن الوطني الفلسطيني صبحي ابو عرب: “هناك ضغط كبير على المخيم من قبل الدولة اللبنانية في هذه القضية، فهولاء المطلوبين هم لبنانيون ونسأل لماذا هم داخل المخيم، نحن اولا لم ندخلهم الى المخيم هم دخلوا، ومطلوب الان منا اعتقالهم، لا، نحن نقول ليخرجوا كما دخلوا من هذا المخيم حفظا على 100 الف نسمة في هذا المخيم من شادي المولوي وغيره ونقول لهم ارحموا اطفال هذا المخيم ونساءه ومن فيه”.

وأما عن كيفية تسليمهم فقال: “بالطرق الصحيحة ولا نريد فتح معارك واذا في مجال لاخراجهم فليخرجوا واذا امتنعوا هناك تصرفات اخرى ان شاء الله”.

وتابع الوفد لقاءاته باجتماع الى منسق عام تيار “المستقبل” في الجنوب ناصر حمود.

كما التقى الوفد الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري واطلعه على مقررات اجتماع السفارة الفلسطينية والخطوات التي تم اتخاذها من اجل حفظ الامن داخل مخيم عين الحلوة.

من جهة ثانية، أكدت اللجنة الفلسطينية المكلفة من القيادة السياسية الموحدة أن “موظفي الأونروا فيمخيم عين الحلوةهم أبناؤنا، ومؤسساتها هي مؤسساتنا، وبالتالي فحمايتهم وضمان أمنهم وأمانهم هو من مسؤوليتنا، ونرفض المساس بهم أو استهدافهم لأي سبب كان”، داعية “إدارة الأونروا في لبنان الإيعاز إلى من يلزم استئناف عملها ومباشرة تقديم خدماتها، وفتح كافة مؤسساتها في المخيم كالمعتاد، مع التأكيد على استعدادنا لتقديم كافة الضمانات والتسهيلات التي تمكنها من ذلك”.