المطالبة بتشغيل مطار القليعات للمساعدة في إنماء عكار

بعد المطالبات المستمرة والردود بالرفض، شهدت محافظة عكار الاحد، تحركاً سياسياً ومدنياً فاعلاً، تمثل بمهرجان حاشد أُقيم في بلدة تلحياة، للمطالبة بتشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، لما يوفره من إنماء للمنطقة.

شاركت حشود كبيرة من المواطنين منطقة تل حياة في عكار للمطالبة بتشغيل وذلك بدعوة من هيئات المجتمع المدني العكاري، وشارك فيه أمين سر هيئة الاشراف والرقابة في تيار المستقبل محمد المراد ممثلا الامين العام للتيار احمد الحريري وممثلون عن نواب عكار وفعاليات سياسية من المستقبل والاحزاب الممثلة في المنطقة بالاضافة الى شخصيات رسمية دينية وأمنية.

تجدر الاشارة، الى ان المهرجان قد سبقه دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة القضية حتى النهاية وقد خصص الناشطون للغاية هاشتاج بعنوان: #القليعات_قلع.

وكانت لجنة متابعة تشغيل مطار الرئيس معوض أصدرت الجمعة، بيانا إثر اجتماعاتها المفتوحة لمواكبة الحراك الشعبي، حثت فيه جميع أهالي عكار على المشاركة الكثيفة في المهرجان الشعبي المطالب بإعادة تشغيل المطار.

وطالب البيان وزراء ونواب عكار أن يقوموا بواجبهم والانصياع للحراك الشعبي العكاري والضغط على الحكومة لتشكيل الهيئة الناظمة للطيران فورا، والبدء بالدراسات الهندسية وتأهيل المدرجات وبناء مباني المطار.