المصري: لقانون انتخابي عصري يحفظ عظمة لبنان

أقامت المنطقة الثانية في حركة “أمل” اقليم بيروت، مجلس عزاء لمناسبة ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة المرحوم عوض ابراهيم المختطف المحرر من اعزاز، وذلك في قاعة الكرامة في مدينة العباس – حي السلم، وغصت القاعة بالمعزين في حضور نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ حسن المصري، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الرائد داود فياض، ممثل المجلس الأسلامي الشيعي الأعلى الامين العام للاوقاف في المجلس الشيخ حسن شريفة، المسؤول التنظيمي لإقليم بيروت علي بردى واعضاء من قيادة اقليم بيروت في الحركة، وفد مثل الحزب القومي السوري الاجتماعي وممثلين للاحزب والقوى اللبنانية واهل الفقيد وحشد كبير من المعزين من اهل المنطقة والجوار.

وبالمناسبة القى الشيخ المصري كلمة تقدم خلالها بالعزاء الى أهل الفقيد باسم الرئيس نبيه بري وباسم قيادة حركة أمل وأكد “أن نهج المقاومة يؤمن بأن لبنان لا يمكن إلا أن يكون لبنانيا ولا يمكن أن يقسم أو أن يعتدى عليه ما دام مصونا بالثلاثي الماسي الجيش والشعب والمقاومة حيث أول من اعتبره كذلك هو دولة الرئيس نبيه بري”، مضيفا “أن هذا المثلث ما دام يرفرف بجناحيه فوق سماء لبنان فمعنى هذا أن لبنان في أمان واطمئنان ومادامت الشرعية اللبنانية الممثلة بالجيش والقوى الأمنية وكل من يحمل بندقية من مؤسسات هذه الدولة الرسمية وما دام الشعب يحضن هذه المؤسسات في قلبه وما دامت المقاومة في خدمة المؤسسات الأمنية والعسكرية والشعب اللبناني، معنى ذلك أن لبنان هو قلعة سوف تتحطم عليها كل أطماع الصهاينة وغير الصهاينة الذين يحاولون الإعتداء على لبنان”.

اضاف: “أن كل العالم يعيش حالة الخوف”، مؤكدا “أن لبنان يعيش حالة الأمن لأن من بيده الأمر مصر على إبقاء هذا البلد منيعا ومصانا ومحصنا من اسرائيل وكل المنظمات الإرهابية التي تحاول الإعتداء على الأمة العربية والإسلامية”.

وأكد “اننا سنبقى لهم بالمرصاد لهذه المنظمات الارهابية جاهدين أن نضع حدا لأذيتهم ولأساليبهم الدنيئة التي تنطلق من نفوسهم المباعة للشيطان وسوف يقضى عليهم”.

ورأى “أن ما في سوريا والعراق هو في طريق الزوال وما هو موجود من دعم من مؤسسات الدول راعية الإرهاب سوق يضمحل وسوف يبقى العالم العربي مصانا بأيدي الشرفاء”.

واعتبر المصري “أن هناك نهجين يتصارعان في المنطقة نهج المقاومة والإعتدال والإنسانية ونهج التكفير والإرهاب والذلة الذي يمثله نهج الإنحراف وسوف يبقى هذا الصراع الى أن ترتفع راية الحق ويسمو نهج المقاومة على كل منهاج يقف في وجهه يريد أن يحرفه عن مساره الأساسي وستبقى اسرائيل عدوة للشرفاء، وتبقى فلسطين قبلة لكل من أراد العزة والكرامة من أجل أبناء الأمة العربية والإسلامية وكل من يحاول أن يحرق خط العداوة عن اسرائيل ليأخذه باتجاه ايران او سوريا او باتجاه المقاومة فهو واهم ولن يربح في هذه العملية”.

وتوجه الى الحكومة طالبا منها “رعاية شعب لبنان اجتماعيا واقتصاديا وعدم أخذه الى قوانين انتخابات دنيئة لا تتلاءم مع عظمته وانما تتلاءم مع نفوس قذرة آمنت بنفسها فقط وبأنانياتها ولا تريد بناء وطن”، مطالبا الحكومة والمجلس النيابي ب”الإتجاه نحو قانون عصري من أجل الحفاظ على عظمة لبنان وعظمة الشعب اللبناني من أجل انتصار الفكر الحضاري في لبنان”.