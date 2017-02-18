المشنوق يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.. وتظاهرة شبابية تُطالب بقانون جديد

وقع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 21 أيار المقبل، بناء على القانون النافذ، وبالتالي فإن لبنان قد خرج من دوامة المهل القاتلة، والتحليلات والقيل والقال.

تظاهرة تُطالب بقانون جديد

“60 سنة على الستين”.. شعار رفعه عدد من المواطنين في ساحة سمير قصير، رفضا لقانون الستين، في تحرك دعت له مصلحة الطلاب في حزب الكتائب.

التحرك الذي شاركت فيه أيضا منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار والحزب الشيوعي اللبناني والمجتمع المدني، تمت خلاله المطالبة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون تمديد أو تأجيل ووفق قانون جديد

وكان المعتصمون انتقلوا من ساحة سمير قصير باتجاه مدخل المجلس النيابي، عل الصوت يصل إلى النواب ويباردوا إلى انتاج قانون جديد بأسرع وقت، كما قالوا.