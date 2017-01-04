المشنوق ينفى ما يتم تداوله بشأن نظام الاتصالات الجديد

نفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في تغريدة عبر “تويتر” ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول رسالة ذكر أنها صادرة عن وزارة الداخلية، تتضمن مجموعة تحذيرات في شأن نظام الاتصالات الجديد ومخاطره على سرية الاتصالات، وأكد أن “الحريات العامة والخصوصية الشخصية همه الأساسي”.
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