المشنوق يدعو لانطلاق ترتيبات الانتخابات.. وعون ستتم في موعدها

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس، ان الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها وفق قانون يتوافق عليه اللبنانيون.

ودعا امام وفد من رؤساء البلديات والمخاتير في قضاء كسروان الفتوح اللبنانيين الى اختيار نواب على انسجام مع بعضهم البعض ليتمكنوا من تحقيق الانجازات التشريعية والرقابية. كما كشف ان العمل بدأ لإقرار تعيينات وتشكيلات وتغييرات في الادارات والمؤسسات العامة .

وقال: “لقد اسسنا الاحزاب التي تنشئ كتلاً قوية وتقوم بإنجازات. فالنائب لوحده ليس لديه القدرة على التخطيط او فرض تخطيط معين، لذلك نشجع الاقتراع للأحزاب وليس للأفراد، لأنهم قوة ضائعة وغير فاعلة ضمن مجلس النواب”.

وأشار عون الى ان مكافحة الفساد لا يهدف الى النيل من احد بل الى انقاذ الدولة من الهريان الذي اصاب بعض مفاصلها وشرايينها وضبط الانفاق.

وفي هذا السياق، أعطى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إشارة الانطلاق الرسمي لإنجاز ترتيبات إجراء الانتخابات النيابية. وقد أولى عناية خاصة لتسهيل اقتراع المعوّقين، في أماكن ملائمة مع تعيين موظّف مسؤول يتولّى تنسيق عملية اقتراعهم في كلّ مركز.

جاء ذلك من خلال كتاب وجّهه الوزير المشنوق إلى جميع المحافظين دعاهم إلى إعطاء تعليماتهم لـ”الكشف على مراكز اقلام الاقتراع والتثبّت من قدرة استيعابها لإجراء الانتخابات النيابية العامة”، والإسراع في إنجاز هذه المهمة خلال مهلة لا تتجاوز العشرين يوماً.

من جانبه، أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن قانون الانتخاب يجب أن يؤمن التوازن الدقيق في التمثيل السياسي والمناطقي.

وأضاف عبر موقع “تويتر”: “أملنا كبير برؤساء الجمهورية و مجلس النواب والحكومة ومعهم القوى السياسيةِ المختلفة، بتفهّم مطالب اللقاء الديمقراطي المنسجمة مع الطائف”.