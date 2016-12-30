المشنوق يدعو المواطنين الى التجاوب مع إجراءات قوى الأمن ليلة رأس السنة

للتجاوب مع الاجراءات الامنية المكثفة التي ستتخذها عناصر قوى الامن الداخلي ليلة رأس السنة، هذه الدعوة وجهها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى المواطنين.

المشنوق اثنى على عمل المؤسسات الامنية أكان على صعيد مكافحة الارهاب أو على صعيد تقديم شتى الخدمات، كاشفا عن خططه المستقبلية التي بينها التقدم الى الحكومة الجديدة ومجلس النواب بمشروع “قانون برنامج” يمتد على خمس سنوات يتناول وضع قواعد وركائز جدية لتطوير عمل المؤسسات الامنية، مشيرا الى انه اثار الموضوع مع رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ميشال عون وسعد الحريري.

ورأى انه ينبغي اغتنام فرصة انطلاق العهد وتشكيل الحكومة للمباشرة بهذا العمل التأسيسي خصوصا وان هذا المشروع يحظى بدعم الرئاسات الثلاث وحماستها له، لاسيما وان لبنان لا يزال في عين العاصفة .

وفي هذا الاطار دعا المشنوق مؤسستي قوى الامن الداخلي والامن العام قيادة وضباطا الى التقدم باقتراحات تتناول الاولويات الملحة من اجل ضمها الى هذا المشروع التأسيسي الذي تقع مسؤولية تنفيذه بعد اقراره على من سيتعاقبون على رأس وزارة الداخلية.