المشنوق يجدد التزام وزارة الداخلية تطبيق القانون النافذ بكل مهله

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه لا يخشى الفراغ مشيرا الى أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وناظم عمل المؤسسات، لافتا الى ان وزارة الداخلية ملزمة تطبيق القانون النافذ بكل مهله. وتمنى الوزير المشنوق ان ينتج الحراك السياسي الحالي قانونا انتخابيا جديدا.

هذه المواقف ابلغها للسفيرين البريطاني والالماني حيث التقى بداية السفير البريطاني هيوغو شورتر الذي شدد على اهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها من أجل تأمين استمرارية الديموقراطية في اطار عمل المؤسسات الدستورية.

وأبدى شورتر خشيته من اي فراغ في اي من المؤسسات الدستورية، معتبرا ان الديموقراطية من دون مجلس منتخب ليست بديموقراطية.

السفير البريطاني قدم للوزير المشنوق التهنئة على احباط عملية التفجير الارهابي في الحمراء، مثنيا على احترافية الاجهزة الامنية والتنسيق بينها.

ونقل له دعم الحكومة البريطانية للاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية مشيرا الى الاعداد للاعلان في شهر شباط المقبل عن التوأمة بين المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والشرطة في ايرلندا الشمالية، مبديا ارتياحه للتدابير الأمنية المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي.

بدوره هنأ السفير الالماني مارتن هاس الوزير المشنوق على الانجاز الامني الاخير، مشددا على اهمية اجراء الإنتخابات النيابية

السفير هاس اكد كذلك أن الاهتمام الالماني يتناول موضوع النازحين السوريين ويتخطاه الى دعم الاستقرار والمساعدة على الانتعاش الاقتصادي في لبنان.