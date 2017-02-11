المشنوق من دار الفتوى: متضامنون مع الحريري أمام حملة مفتعلة مسيئة للاستقرار

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه “قانونا ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في موعد محدد لا يتجاوز 21 شباط”، مشددا على أن “الحملة على الرئيس سعد الحريري مفتعلة وتسيء إلى الاستقرار في البلد”.

وذكر بأن “شهر رمضان المبارك سيحل في حزيران المقبل، وسنضطر لإجراء الانتخابات في 21 أيار، إلا اذا تم الوصول إلى قانون جديد، عندئذ هناك إمكانية للتأجيل التقني بهدف تدريب الموظفين وشرح طبيعة القانون الجديد للناس لمعرفة كيفية الانتخاب”.

وقال: “الحملة على الرئيس سعد الحريري تستغل أي خبر أو موضوع للاساءة إلى صورته وشخصه، ورغم أن لبنان بلد الحريات وكل شخص يدلي برأيه، إلا أن ما يجري ليس رأيا بل افتعال وقائع للاساءة”.

وأضاف: “الإساءة للحريري في هذه المرحلة هي إساءة للاستقرار، وهذا ما يفعله من يتعمدون استغلال شؤون إدارية روتينية مثل تفويض صلاحيات إدارية بسيطة لهذا المدير أو ذاك، لكننا جميعا متضامنون معه وكل جمهوره متماسك وواقف إلى جانبه وكل هذا الكلام لا يؤثر”.

وختم: “وجدت لدى سماحته رضى واطمئنانا نجده دائما لديه بأن الوضع في البلد إلى تحسن ومزيد من الاستقرار إلا في موضوع واحد الجميع على علم به، وهو خاضع للنقاش وللتفاوض، وهو قانون الانتخاب”.

الوكالة الوطنية للاعلام