المشنوق لوفد الدفاع المدني: إقرار المراسيم ينقلكم إلى مرحلة الحداثة

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في وزارة الداخلية، وفداً من متطوعي الدفاع المدني.

وقال المشنوق، أمام الوفد: “نحن اليوم بعهد جديد فيه فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء اللذين سعيا وأصرّا بناءا على مطالباتنا وبناءا على حقكم قبل كل شيء، ما ساهم بأن يُكتب لهذا المرسوم النجاح وكل الامور تسير على السكة الصحيحة” .

ورأى أن “اهمية هذا المرسوم ليس انه يثبت الناس الموجودين فقط بعد مباراة تقوم بها قوى الامن الداخلي بالتنسيق مع الدفاع المدني، الاهم أنه ينقل الدفاع المدني الى مرحلة جديدة لها علاقة بالعالم الحديث وتطوره، وأن تكون خدمات الدفاع المدني على الاصول كما يقال على القواعد المعترف بها دوليا في كل مكان من لبنان، وفي كل منطقة يحتاج فيها للمساعدة سيكون هناك مئات المراكز موجودة في مراكز اقليمية رئيسية في المحافظات كونها ثمانية محافظات الان، وانا اعدكم ان هذا الموضوع هو هم يومي حتى تنتهي هذه المباراة ويصل كل صاحب حق الى حقه” .

أضاف: “هذا الموضوع لن نتركه وهو حق وستصلوا اليه خلال فترة قصيرة جدا، صبرتم كثيرا وكما يقال لا يموت حق وراءه مطالب. وانا دائما انشاء الله على وعدي واعطي الحقوق الى اصحابها والاهم من حقوقكم هي خدماتكم التي تعترف بها جميع الناس بكل لبنان وكل مواطن في لبنان بحاجة اليكم وبحاجة الى خدماتكم وكل منطقة في لبنان تُقدّر كل ما تقومون به”.

وختم المشنوق: “ذكرت أن الدفاع المدني بدأ الخطوة الاولى نحو الحداثة، وهذا يعني أنه بفترات لاحقة سوف يكون هناك مباراة ترفيع للعناصر التي تستحق أن تترفع وأن يكون هناك ضباط وسلك جدي وتراتبية واضحة وصريحة برعاية العميد المدير العام وزملائه بالدفاع المدني”.