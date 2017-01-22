المشنوق: سنقبض على خاطفي ريشا والرئيس بري أول المطالبين

توعد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق خاطفي المواطن سعد ريشا باقتراب لحظة القبض عليهم، وبإنهاء ظاهرة الخطف واجتثاثها من البقاع ومن كل لبنان. وكشف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو أول المطالبين بذلك.

واكد في بيان وزعه مكتبه الإعلامي أنه اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، واتفق على توجيه تحية إلى أهالي بريتال على موقفهم المشرف باستنكار الجريمة وإدانتها دفاعا عن العيش المشترك في البقاع.

وقال: “إن إطلاق سراح ريشا لا يعني أبدا وقف ملاحقة الخاطفين، بل إنه لا تراجع قبل سوقهم امام العدالة لمحاسبتهم وإنزال أشد العقوبات بهم”، مؤكدا أن “لا تسوية مع الخاطفين أو غيرهم من المجرمين المرتكبين، وأن الرؤساء الثلاثة يتابعون هذا الموضوع جملة وتفصيلا إلى حين إنهاء هذه الظاهرة من البقاع وكل لبنان”.