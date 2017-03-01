المشنوق: الكلام عن مقايضة الحريري النسبية برئاسة الحكومة غير حقيقي

رأى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ان “الكلام عن مقايضة الرئيس سعد الحريري تبني النسبية الكاملة مقابل الحصول على ضمانات بقائه في رئاسة الحكومة هو كلام غير حقيقي وغير دقيق وغير موضوعي”، مشيرا الى ان وجود الحريري في رئاسة الحكومة هو “حق بسبب حجم تمثيله وعدم قدرة احد ان يتجاوزه لا سابقا ولا لاحقا”. وجدد عدم قناعته “بامكان التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة”.

ودعا المشنوق بعد زيارته مقر المديرية العامة للدفاع المدني القيادة الى “وضع مخطط عصري لتحديثه وتدعيمه بنيانا وعدة يمتد على خمس سنوات وذلك خلال فترة لا تتعدى الشهرين لكي يصار الى البدء بتنفيذه في أسرع وقت ممكن”.

وكان في استقبال المشنوق المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار يحيط به كبار معاونيه، وعقد معهم اجتماع عمل اطلع فيه على مختلف انشطة الدفاع المدني واستمع الى حاجياتهم من اجل تطوير الجهاز. وبعد زيارة غرفة العمليات القى خطار كلمة مرحبا بالوزير المشنوق قال فيها: “حضوركم اليوم إلى هذه المديرية العامة إن دل على شيء فهو يدل على وضع يدكم بيدنا ليس فقط لمواجهة المخاطر التي تتطلب تدخل الدفاع المدني لدرئها والوقاية منها، بل ايضا لإعطائنا الحافز لمتابعة المسيرة التي انطلقت برعايتكم منذ البداية إلى حين بلوغ مرحلة التحديث التي سبق أن أشرتم إليها ليصبح هذا الجهاز على مستوى أجهزة الدفاع المدني الدولية لجهة تأمين أفضل الخدمات للمواطنين”.