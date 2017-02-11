المشنوق: الحملة ضد الرئيس الحريري لن تصل الى أهدافها

المستجدات على الساحة السياسية عرضها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.

المشنوق وبعد اللقاء اعتبر ان الاساءة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري هي اساءة بحق لبنان واكد ان جمهور الرئيس الحريري متماسك ويقف الى جانبه كما تطرق المشنوق الى ملف الانتخابات النيابية.

وأكد المشنوق ان كل الكلام والحملات بحق الرئيس سعد الحريري لن تقدم او تؤخر.