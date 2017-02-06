المشنوق استقبل سفير مصر ووفدا من بلدية الغبيري

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفدا من بلدية الغبيري برئاسة معن الخليل والنائب السابق امين شري، وتم البحث في شؤون انمائية وادارية تهم منطقة الغبيري والضاحية الجنوبية.

ثم التقى المشنوق، سفير مصر نزيه البخاري وتم البحث في العلاقات بين البلدين واستعراض مجمل الاوضاع والتطورات على الساحتين واللبنانية والعربية.

وبحث المشنوق مع رئيس بلدية الجديدة انطوان جبارة شؤونا ادارية وانمائية تهم منطقة الجديدة وجوارها.