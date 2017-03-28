المشنوق إلتقى نظيره الإماراتي والياس المر وأشاد بالتعاون الأمني مع الإمارات

إلتقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، على هامش مشاركته في أعمال منتدى “التعاون من أجل الأمن” الذي تنظمه مؤسسة “الإنتربول” بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي، نظيره الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في قاعة جانبية، وعرض معه قضايا التعاون المشترك في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب. ونوه المشنوق “بالعلاقات المميزة التي تربط لبنان بالإمارات”.

وحضر جانبا من اللقاء سفير لبنان في الإمارات حسن سعد والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم وامين سر مجلس الامن المركزي مدير الادارة المركزية المشتركة بالتكليف في وزارة الداخلية العميد الياس خوري ومستشار الوزير المشنوق ماهر أبو الخدود.

وكان المشنوق التقى رئيس مؤسسة الإنتربول “من أجل عالم أكثر أمانا”، الوزير السابق الياس المر، وتشاور معه في سبل تعزيز التعاون بين أجهزة وزارة الداخلية ومؤسسة الإنتربول، وقدم المر للمشنوق في ختام اللقاء درعا تكريمية وتقديرية باسم المؤسسة.