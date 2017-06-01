المسجد العمري الكبير يزين العاصمة بيروت

في قلب بيروت، أحد أقدم المساجد في لبنان: انه المسجد العمري الكبير.

عصور عديدة اذا مرت على هذا الصرح الأثري الأخاذ الذي يستقطب الى المصلين السياح العرب والاجانب.

البروفوسير الالماني بول مورباخ يزور لبنان للمرة الاولى وقد أذهل وزميلته هانيه ستوبي بالبناء والنقوش الموجودة على جدران وأسقف المسجد.

في العام 1328 هـ. ارسل السلطان محمد رشاد (الشعرة النبوية) الشريفة تقديراً لولاء اهالي بيروت ويفتح الصندوق للتبرك في 26 رمضان من كل عام باشراف آل الفاخوري.

تقرير: ربيع شنطف