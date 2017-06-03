المسجد البرطاسي في طرابلس تحفة تختزن الكثير من الجمال

يعتبر المسجد البرطاسي في طرابلس من أجمل المساجد الأثرية، فيما المحيط يحتاج الى ورشة كي يكتمل المشهد

في محيط يحتاج للكثير من التأهيل والتجميل ، يرتمي جامع البرطاسي المواجه لباب التبانة في طرابلس.

هو تحفة فنية بلا منازع في المنطقة وقد بناه الامير شرف الدين عيسى بن عمر البرطاسي الكردي.

باب المسجد يعتبره بعض المؤرخين أهم أثر تاريخي، فماذا عن هذا العالم من الالوان الزاهية الملفتة للنظر.

انه سحر الماضي الممزوج بالهندسة المعمارية الغابرة.

الخارج من المسجد يتحسر حين يرى سوء التنظيم في منطقة نهر أبو علي التي لو اقيمت فيها المشاريع لأصبحت جنة في أرض الفيحاء.

تقرير: ربيع شنطف