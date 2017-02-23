المستقبل تصر على القانون المختلط.. والجميل: لا بديل من المحاسبة

عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها في “بيت الوسط” برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت خلاله الأوضاع من مختلف جوانبها، وأكدت أن “الاجتماعات المتلاحقة التي تعقدها الحكومة لدراسة الموازنة العامة، وشددت على ضرورة إقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب من أجل البدء بدراستها والموافقة عليها لإفساح المجال أمام مرحلة جديدة من الانتظام وكذلك الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي تحددها الموازنة العامة”.

وأكدت الكتلة على “أهمية الحرص في اعداد الموازنة واقرارها على سلامة المالية العامة واحترام قواعد ومستلزمات نهوض الاقتصاد الوطني. ذلك مع حرصها على معالجة قضية سلسلة الرواتب بطريقة عاقلة ومتزنة وعادلة وضمن حزمة متكاملة وشجاعة من الإصلاحات الجذرية التي تستنهض الاقتصاد الوطني وترشق الدولة وتتصدى للهدر والفساد، وبالتالي تؤدي إلى إنصاف المواطنين المستفيدين من السلسلة وإنصاف المالية العامة بما يخفض العجز في الخزينة ويستعيد النمو المفقود للاقتصاد الوطني ويعزز الاستقرار النقدي”.

واكدت “أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد”، مكررة “التزامها بصيغة القانون المختلط الموقع والمتفق عليه مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وعدد من النواب المستقلين”.

بدوره، أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أننا: “طلبنا من رئيس الجمهورية عقد خلوة لرؤساء الكتل للاتفاق على قانون انتخابات واستعمال صلاحياته في حث النواب على اقرار قانون جديد، وقمنا بعد عكسي الى ان وصلنا الى نهاية المهلة الدستورية”.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي أنه “جرى الاتفاق في تركيبة السلطة الاخيرة بلبنان على المحاصصة واقرار مراسيم النفط، اما في ما يتعلق بالرؤية لمستقبل لبنان فهذا لم يكن ضمن الاولويات ونحن امام مأزق وخطر حقيقيين على البلد. وتبين ان كل فريق داخل السلطة ما زال على رأيه في ما خص السلاح والاستقرار، ولا اتفاق على قانون انتخابات، كما لا يزالون يبحثون عن آلية تمكنهم من العودة الى السلطة وحصرها بهم، اما الموازنة فهناك اهمال واستخفاف”.

وتابع: “التمديد بات امرا بسيطا، و”بسيطة” اذا لم نقر قانونا للانتخابات. اننا نتجه مرة جديدة للتأكيد على ان لبنان دولة عاجزة عن احترام القانون. الشعب اللبناني اصبح تفصيلا بالنسبة للسلطة الحاكمة اليوم، اما مجلس الوزراء الذي يجتمع منذ شهرين فلا يرى ان قانون الانتخابات من اولوياته”.

وقال: “نسمع باجتماعات ثنائية وثلاثية وكأن قانون الانتخابات سر قومي دفاعي. اذا كان قانون الانتخابات لا يبحث في المجلس النيابي ومجلس الوزراء ولا يستفتى الشعب من خلال انتخابات نيابية فمن يحكم لبنان اليوم ومن يقرر وما هو دور السلطة السياسية وما هو موقع الدستور والمؤسسات؟”.