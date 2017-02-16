المستشفيات تستأنف إستقبال مرضى قوى الأمن بعد وعد من المشنوق بتسديد مستحقاتها

استقبل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفدا من نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان برئاسة النقيب سليمان هارون، وتم البحث في ضرورة انهاء الاشكال الحاصل بين اصحاب المستشفيات الخاصة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي لجهة قبول استشفاء افراد قوى الامن.

هارون

بعد الاجتماع، قال النقيب هارون: “تطرقنا مع معالي الوزير الى ثلاث نقاط:

أولا: هناك جداول في وزارة المالية جاهزة للدفع لصالح المستشفيات وتبلغ قيمتها بحدود 35 مليار ليرة، ولقد تواصل معالي وزير الداخلية مع معالي وزير المالية وسيتم صرف المبلغ خلال اسبوعين مبدئيا.

ثانيا: هناك حاجة لقوى الامن الداخلي لسداد مستحقات متأخرة عن اعوام سابقة تبلغ قيمتها 90 مليار ليرة، والسبيل لتغطية هذا المبلغ يكون بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء لاخذ المبالغ من احتياطي الموازنة، وقد وعد معالي الوزير بانه سيبذل جهدا كبيرا للحصول على التسعين مليار ليرة.

ثالثا: ما يتعلق ببعض التعريفات المعتمدة بين بعض المستشفيات وقوى الامن الداخلي. وطبعا لا يمكن للوزير التطرق الى امور تقنية لكنه ابدى تجاوبا واعطى تعليماته من اجل ان يكون موقف قوى الامن الداخلي ايجابيا بالنسبة لتعديل التعريفات. نحن نقدر الموقف الايجابي الذي اتخذه معالي وزير الداخلية وقرارنا سيكون مبنيا جوابا على هذا القرار الايجابي”.

ولدى سؤالع عما اذا كانت المستشفيات ستعود الى قبول استشفاء افراد قوى الامن الداخلي، اجاب هارون: “سنبلغ المستشفيات بناء على الموقف الايجابي الذي سمعناه من معالي وزير الداخلية، وان شاء الله ستعود الامور الى طبيعتها ابتداء من اليوم”.