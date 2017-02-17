المرعبي: مشروع قانون الموازنة يتقدم

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أن “المهم اليوم إقرار مشروع قانون الموازنة”، مشيراً الى أن “الأمور تتقدم والكل يبدي ملاحظات بشكل منفتح وإيجابي ولا بد من انتظار ما ستحمله المناقشات”.
وتمنى في حديث صحفي “أن يكون هناك ترو”، متوقعا “أن يتركز البحث في الموازنة بندا بندا يستكمل الوزراء خلاله ملاحظاتهم”.
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