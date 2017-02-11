المرعبي: لنهتم بخدمة المواطن والنازح خصوصا في المناطق التي يفوق فيها عدد النازحين عدد اللبنانيين

نظم وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، ورشة عمل في مكتبه في بلدية حلبا، في حضور محافظ عكار عماد لبكي، رئيس دائرة التنظيم المدني في عكار المهندس حسن الحج، رئيس اتحاد بلديات ساحل القيطع أحمد المير، رئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي، أعضاء اللجنة التنموية المنبثقة عن بلدية حلبا، رئيس بلدية مشحا خالد الزعبي وعدد من المهندسين المتخصصين.

وأكد المرعبي، خلال الورشة أن “العمل الذي نقوم به، يتم وفقا لتوجيهات الرئيس سعد الحريري، الذي طلب الينا إنجاز المخطط التوجيهي للبنى التحتية ووضع كل الدراسات اللازمة”، مشيرا إلى أن “المجتمع الدولي جاهز لتقديم المساعدة، لكن في المقابل علينا كدولة وضع الدراسات والأولويات، خصوصا أن هناك مناطق بعيدة في البقاع والشمال يوجد فيها أعداد كبيرة من النازحين السوريين، وهذا يتطلب إنشاء بنى تحتية وتأمين الخدمات اللازمة للنازحين”.

وشدد على أنه “من الضروري الاهتمام بالمواضيع التي تخدم المواطن اللبناني والنازح السوري، خصوصا في المناطق التي يبلغ فيها عدد النازحين السوريين ضعف أعداد اللبنانيين. ففي عرسال مثلا، يوجد نحو مئة ألف نازح سوري، بينما لا يزيد عدد سكانها عن 35000 ألف نسمة، وفي بلدة المحمرة في عكار، يصل عدد النازحين إلى نحو 20 ألف نازح، في حين لا يتعدى عدد سكانها الثلاثة آلاف مواطن، وكذلك في وادي خالد ومناطق عدة في عكار والبقاع الأوسط”.

لبكي

من جهته، ناقش لبكي مطولا مشاكل الطرق والوصلات الرئيسية مع المرعبي، فأشار إلى أن “هناك العديد من الوصلات، التي من المفترض إنجازها بأسرع وقت ممكن، لأنها كفيلة بحل أزمة المرور في شوارع عكار”، واضعا “طريق عام برج العرب ـ دير دلوم على رأس اللائحة”، مشددا على “ضرورة إيجاد حل لموضوع التعديات على الطريق والاكتظاظ السكاني، ورفع الأعمال الميدانية من أقنية المياه وغيرها في أسرع وقت، إضافة الى طريق عام حلبا ـ الكويخات ـ القبيات، التي تم اعداد الدراسات الخاصة بها، والمتعلقة بانشاء مستديرات وتحويلات، لتفادي حوادث السير المميتة على تلك الطريق”.

كما تم بحث العديد من القضايا الانمائية الخاصة بالمحافظة، كمطار القليعات، حيث لفت المرعبي الى أن “المطلوب إعداد الدراسات العلمية للمطار وتأهيله وتجهيزه”، مؤكدا أنه “في الواقع الحالي لا يتسع المطار لأكثر من خمس طائرات، فضلا عن ضرورة تجهيز البرج والمدرجات، كما أن التركيز يجب أن يكون على تلزيم الدراسات الهندسية عندما تسمح الفرصة”.

وختم “نحن نسعى بالتنسيق مع الرئيس الحريري، لوضع خطة عشرية في ما يخص المواصلات، لتحديد الاستملاكات اللازمة في كل الأماكن، لأن من أبرز العقبات التي تواجهنا في العمل، هو عدم التنسيق بين الوزارات والبلديات”.