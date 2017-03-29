المرعبي: لبنان لن يتنازل عن حقه في ملف النفط والغاز

رأى وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في حديث اذاعي: أن “الانتظام المالي في البلد يعطي ثقة للمانحين ويشجعهم على الاستثمار بأموالهم في المشاريع المطروحة”، مشيرا الى أن “اقرار الموازنة سيكون له الأثر الكبير في هذاالموضوع خصوصا بالنسبة للمساعدات التنموية”.

وقال :”أن الرئيس سعد الحريري سيعرض في مؤتمر بروكسل الخطة التنموية لبناء البنى التحتية اللازمة في لبنان خصوصا في الأماكن التي يوجد فيها كثافة من النازحين السوريين”، لافتا الى أن “المشاريع ستساهم في تحريك اليد العاملة اللبنانية والسورية”.

وعن ملف النفط والغاز والتهديدات الاسرائيلية، اعتبر المرعبي أن “التنسيق قائم بين لبنان والأمم المتحدة في هذا الموضوع”، مؤكدا أن “لبنان لن يتنازل عن حقه بأي شكل من الأشكال”، رافضا “انتهاك السيادة اللبنانية”.