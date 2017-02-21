المرعبي عرض وسفير أستراليا تطورات أزمة النازحين: المساعدات للبنان غير كافية

بحث وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي مع سفير استراليا غيلين مايلز ومسوولة الشؤون الإنسانية في السفارة اميلي ليونز اليوم، آخر تطورات أزمة النازحين السوريين وتداعياتها على المجتمع اللبناني.

وأشار المرعبي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة الى أن “المساعدات المقدمة إلى المجتمع اللبناني الحاضن للازمة غير كافية، في ظل إنعدام البنية التحتية والمياه والصرف الصحي وضعف الخدمات الطبية والتربوية في مناطق النزوح”، كذلك حذر المرعبي من “الوضع الذي بات على حافة الانفجار، وما قد ينجم عنه من تداعيات خطيرة ستطاول المجتمع الدولي ككل”.

وشكر المرعبي ل”الدولة الاسترالية حسن إحتضانها للمغتربين اللبنانيين والعرب عامة على أراضيها”، منوها ب”الهبات المقدمة من قبل الدولة الاسترالية الداعمة للبنان في مواجهة أزمة النزوح”، ودعا إلى “تقديم المزيد من الدعم في ما يتعلق بتمويل إنشاء البنية التحتية”.