المرعبي ثمن جهود الحريري لاخلاء سبيل الموقوفين الاسلاميين

ثمن وزير شؤون النازحين معين المرعبي، في بيان، “الجهود الجبارة التي يبذلها بصمت دولة رئيس الحكومة سعد الحريري بخصوص تسريع قيام المحكمة العسكرية بالنظر في قضايا الموقوفين الإسلاميين لديها ولدى الجهات القضائية الاخرى”.

واعتبر ان “اخلاء سبيل عبد الرزاق رشيد، عزام طالب، محمد تراب، صالح عبد الحي، ناصر بحصة، بلال سمكا، ربيع المصري، عبد الرحمن قرحاني، محمود ملص وفراس الفاضل ما كان ليتم، لولا فضل الله وجهود وحرص دولة الرئيس سعد الحريري والقضاة والمحامين العامين الكرام على نزاهة وعدالة القضاء، ولاحقاق الحق ورفع الغبن عن هؤلاء الموقوفين وعدم تحميلهم أوزارا لا يجب ان يتحملوها”.