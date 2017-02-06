المرعبي: المالية ستقوم بتحويل 33 مليون دولار لعكار

أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في تصريح اليوم، أن “وزارة المالية بصدد تحويل الدفعة الثانية (33 مليون دولار) من مبلغ ال 100 مليون دولار الخاصه بمحافظة عكار”، لافتا الى أن “هذا الامر يحظى بإهتمام ومتابعة خاصة من الرئيس سعد الحريري وتعاون وزير المالية علي حسن خليل”.

واشار الى أن “وزارة المالية ستقوم بتحويل الدفعة الثانية (33 مليون) من مبلغ ال 100 مليون دولار خلال أيام، وقد خصص الجزء الأكبر منها لبناء مهنيات في محافظة عكار”.

وتابع: “الدفعة الاولى صرف منها 15 مليون دولار لبلديات عكار، أقل من 13 مليون دولار لاعادة تأهيل وتعبيد طرق عامه. ويتبقى 5 مليون دولار في مصرف لبنان بحساب خاص للهيئة العليا للإغاثة التابع لمجلس الوزراء”.

وختم المرعبي مشيرا الى أن “الدراسات الخاصة بإنشاء عدد من المهنيات في مختلف البلدات العكارية قد بات جاهزا”.