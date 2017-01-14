المدعي العام يستأنف التهم الموجهة ضد الونسو

استئنف مكتب المدعي العام الإقليمي في العاصمة الاسبانية مدريد الحكم الصادر من المحكمة بحفظ الاتهامات الموجهة ضد نجم فريق بايرن ميونيخ الالماني الدولي الإسباني تشابي ألونسو بالتهرب الضريبي على اعتبار أن هذا القرار سابق لأوانه.
وأكد المدعي العام خوسيه خابيير بولو أنه كان يجب تقييم إذا ما كان هناك تطابق من عدمه بين الأدلة الجنائية من خلال شهادات المحققين والخبراء المسجلة في المحكمة, وطالبت النيابة المحكمة الإقليمية بمدريد بإلغاء قرار القاضي إنريكي دي لا أوز بحفظ القضية و غلق التحقيقات حول التورط المحتمل للاعب في التهرب الضريبي في الفترة ما بين عامي 2010 و2012 عندما كان يلعب مع ريال مدريد.
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