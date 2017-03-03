المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض هدم منازل قتلة أبو خضير

المتهم الرئيسي بقتل الفتى أبو خضير
رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية التماسا تقدمت به عائلة الفتى محمد أبو خضير يطالب بهدم منازل “الإرهابيين اليهود” الذين اختطفوا وأحرقوا ابنهم حيا عام 2014.
وجاء رفض الالتماس بناءً على تقدير المحكمة، بأن الردع في هذا الحكم غير وارد، “كون الإرهاب في الوسط اليهودي ليس متفشيا كما هو في الجانب الفلسطيني”، وفق ما نقل مراسلنا، الجمعة.
وبحسب ما نشرت المواقع العبرية، فإن الرد الرسمي للسلطات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية أكد أنها سوف تبحث موضوع هدم منازل عائلات الإرهابيين اليهود، في حال “ازدادت هذه العمليات”.
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