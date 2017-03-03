المجلس العدلي أرجأ إلى 28 نيسان متابعة محاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن المجلس العدلي الذي انعقد بعد ظهر اليوم برئاسة القاضي جان فهد وحضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان أرجأ إلى 28 نيسان المقبل متابعة محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل.

وقرر المجلس محاكمة حبيب الشرتوني غيابيا، وإصدار قرار مهل في حق نبيل العلم، بعدما تبين للمجلس أنه لا يزال حيا في سجل قيود النفوس، ولم يأخذ المجلس بما ورد إليه من كتاب من البرازيل يفيد بأن نبيل العلم توفي ودفن هناك.

واعتبر المجلس أن الكتاب المذكور غير رسمي، وقرر إرجاء الجلسة لاكتمال التبليغات لجميع المتهمين.