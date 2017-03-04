المجلس الشرعي يدعو الى الاسراع في إيجاد صيغة مناسبة لقانون الانتخاب

اكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها و التفاهم على قانون انتخابي عادل يتوافق عليه الجميع ويضمن التوازن الوطني حفاظا على المصلحة العامة، داعيا إلى الإسراع في إيجاد الصيغ المناسبة لإقرار قانون انتخابي على أساس العيش المشترك والوحدة الوطنية.

المجلس وخلال جلسته الدورية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، أمل في إقرار الموازنة، منوها بقرار الحكومة القاضي بإنشاء فرع للجامعة اللبنانية في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل.

وأعرب المجلس الشرعي عن تفاؤله بالقمة العربية التي ستعقد في المملكة الأردنية الهاشمية أواخر الشهر الحالي، آملا في اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلدان العربية.