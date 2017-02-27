المجلس الأوروبي يصادق على قرار تعليق اتفاقيات الاعفاء من تأشيرة الدخول

صادق المجلس الاوروبي على “قرار آلية تعليق أو إلغاء اتفاقيات الإعفاء من تأشيرة الدخول المبرمة مع عدد من الدول، بحيث لا يحتاج مواطنيها الحصول على تأشيرة دخول لزيارة منطقة شنغن الأوروبية”.

وأكد أن “آلية التعليق أو الإلغاء سيتم تفعيلها عند حدوث تضاؤل في التعاون بخصوص إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، وزيادة معدل رفض طلبات إعادة القبول إضافة إلى ارتفاع نسبة المخاطر الأمنية المحدقة بدول الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح المجلس أن “عملية التعليق ستتم من خلال تقدّم إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد بطلب تعليق تأشيرة الدخول لمواطني الدولة المعنية، لتقوم بعد ذلك المفوضية الأوروبية بالنظر في الطلب”.